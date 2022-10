La decisione sarebbe dovuta all’impossibilità di trovare nuovi locali idonei, alla luce del mancato accordo con la proprietà dell’immobile attualmente occupato in via Trieste

Sta facendo scalpore l’annuncio, tramite lettera spedita dalla Direzione generale territoriale del Nord-Est del ministero delle Infrastrutture e Mobilità ai Sindacati, dell’intenzione di trasferire la sede della Motorizzazione Civile di Ravenna a Cesena. La chiusura degli uffici di via Trieste per una riorganizzazione era inizialmente stata presentata come temporanea, poi, come segnalato alla stampa dal segretario della Cisl Romagna Funzione pubblica, Mario Cozza, il rischio di trasferimento a Cesena è diventato reale.

I Sindacati sono preoccupati per i lavoratori impiegati, ma anche per tutti i cittadini della provincia che rimarrebbero privi di un servizio fondamentale.

In una nota diffusa oggi, lunedì 10 ottobre, la Uil sottolinea di apprendere con stupore della decisione assunta dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile: “Decisione dovuta all’asserita impossibilità di trovare nuovi locali idonei, alla luce del mancato accordo con la proprietà dell’immobile attualmente occupato in via Trieste. Una soluzione che penalizzerebbe – oltre ai 18 lavoratori che incorrerebbero in un trasferimento coatto, oltretutto in una sede fuori provincia – tutti i cittadini di Ravenna che verrebbero privati di servizi essenziali.

Anche considerate le ripetute ricerche di mercato andate deserte, ci risulta difficile credere che non esistano sul territorio locali idonei, che rientrino nei parametri economici stabiliti, prevedendo eventualmente di ‘spacchettare’ i servizi in sedi diverse e attivando canali di ricerca sul mercato che vadano oltre quelli già utilizzati. Considerate le già ben note difficoltà per gli utenti che si rivolgono agli Uffici della Motorizzazione, è impensabile privarli di ogni riferimento sul territorio, creando un enorme disagio sia alla cittadinanza di Ravenna, sia ai lavoratori”.

“Chiediamo quindi – conclude la nota Uil – un incontro urgente al Prefetto volto a scongiurare questa eventualità, confidando che il suo interessamento possa essere risolutivo nell’attivare ogni possibile modalità utile a reperire una nuova sede per la Motorizzazione Civile di Ravenna”.