Oltre 100 firme in pochi giorni

Oltre 100 firme in pochi giorni per la petizione lanciata sulla piattaforma chance.org per chiedere una rotondo all’incrocio tra Dismano e via Lunga a Osteria, teatro di diversi incidenti negli ultimi anni, l’ultimo dei quali appena qualche giorno fa.

Primo firmatario è il ravennate Flavio Vichi, che si rivolge direttamente al Sindaco Michele de Pascale.

“Nell’abitato di Osteria, località in frazione di Ravenna – si legge nel testo della petizione-, esiste un incrocio a raso tra Via Dismano (SS 71) e Via Lunga (SP 101), teatro di innumerevoli incidenti stradali, con esito anche mortale. L’elevata incidentalità è attestata dai dati della Polizia Locale di Ravenna e del 118 Romagna Soccorso.

Entrambe le strade in questione presentano un traffico elevato con un ingente carico veicolare, essendo crocevia ad alto scorrimento e di collegamento tra la Città di Ravenna, la E45, Mirabilandia, i Lidi e Forlì/Cesena.

Dopo innumerevoli interventi con tentativi vani e non risolutivi di messa in sicurezza dell’incrocio, si rende ora NECESSARIO, URGENTE e INDIFFERIBILE, realizzare una ROTONDA SALVAVITA, nell’incrocio tra Via Dismano e Via Lunga nell’abitato di Osteria. Esiste un progetto già realizzato dalla Provincia di Ravenna, corredato da uno studio di fattibilità e una stima irrisoria dei costi. Si chiede al Comune di Ravenna, di intervenire senza ritardo al fine di addivenire a un accordo con la Provincia di Ravenna, per la realizzazione di questa opera viaria indispensabile.

La sicurezza stradale è un diritto di tutti! Firma anche tu!”

Questo il link a cui firmare la petizione: https://www.change.org/p/rotonda-salvavita-di-osteria