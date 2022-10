Il Consigliere Bonaretti chiede espressamente di non procedere al trasferimento della sede di Ravenna a Cesena e di trovare locali adeguati nel nostro Comune

Finalmente Ravenna e i suoi cittadini possono tirare un sospiro di sollievo sulla questione della Motorizzazione: dopo le numerose preoccupazioni per il possibile trasferimento della sede da Ravenna a Cesena, arriva una buona notizia, il Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del M.I.M.S. Consigliere Mauro Bonaretti ha inviato al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e al Prefetto Castrese De Rosa una nota trasmessa alla Direzione Generale Territoriale del Nord Est con la quale la invita ad individuare nel Comune di Ravenna locali adeguati al personale in servizio e alle reali necessità attuali. Nella stessa nota viene espressamente chiesto alla Direzione di non procedere al trasferimento della sede di Ravenna a Cesena.

Soddisfazione Cisl

“Apprendiamo con sollievo che il Ministero ha rivisto la sua decisione riguardo la Motorizzazione di Ravenna. E’ stata infatti scongiurata ogni decisione di trasferire la Motorizzazione che resterà a Ravenna.

Come CISL FP Romagna per primi abbiamo denunciato la decisione di spostamento dei 21 dipendenti ravennati a Cesena e ora non possiamo che accogliere positivamente le notizie di oggi, augurandoci che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

Crediamo che questo risultato positivo sia il frutto di un ottimo lavoro sinergico tra tutti gli attori istituzionali coinvolti. Apprezziamo gli interventi tempestivi e la presa di posizione forte del Sindaco De Pascale e del Prefetto Castrese De Rosa alle nostre richieste che ora permettono di aprire una discussione per trovare una soluzione comune, che per noi rimane quella di garantire il mantenimento del presidio pubblico a Ravenna”.

La soddisfazione di Yuri Gentilini, segretario provinciale Unasca

“Sono davvero soddisfatto della decisione ministeriale di bloccare il trasferimento della Motorizzazione di Ravenna a Cesena, e ho già avuto modo di registrare la stessa soddisfazione da parte del sindaco De Pascale – ha detto Yuri Gentilini, segretario provinciale Unasca e presidente di Au.Ra. Autoscuole Ravenna -. La cosa più importante, in questa vicenda, è che ci sia stata una mobilitazione a tutti i livelli, dal Prefetto alla politica, dal sindacato alle associazioni come la nostra. Il fatto che il Ministero abbia bloccato l’iter è già importantissimo: ci speravamo, ma non certo in tempi così rapidi. Ora staremo a vedere gli sviluppi della vicenda: ma già così si è concretizzato un esempio virtuoso di come, lavorando assieme – condividendo i problemi, e con l’ottica sempre puntata sugli interessi dell’utente finale – sia più facile ottenere risultati”.

