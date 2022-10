tre laboratori che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 e di un incontro di restituzione

Si intitola “Volume alla Voce! In azione” la nuova fase del progetto “Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo” che prenderà il via venerdì 14 ottobre all’ex mercato coperto di via Baracca.

«Dopo il percorso dedicato alle nuove professioni della creatività e del digitale che si è svolto tra aprile e maggio – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Ravagli – ora ragazze e ragazzi avranno la possibilità di scoprire i segreti per diventare rigeneratori e rigeneratrici territoriali. In questa fase in cui la rigenerazione è protagonista delle politiche nazionali e locali, la voce delle giovani generazioni è quanto mai importante per capire come immaginano loro i nostri territori nel futuro.»

Grazie al supporto di Itinerari Paralleli e al coordinamento con il Servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con Radio Sonora, il progetto del Comune di Bagnacavallo ha infatti l’obiettivo di fornire a ragazze e ragazzi gli strumenti per attivare proposte concrete di cambiamento sul territorio.

Il percorso si comporrà di tre laboratori che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18 e di un incontro di restituzione. Si inizierà il 14 ottobre con “Rigenerazione”: che cos’è, quali sono le esperienze più interessanti sul territorio nazionale, quali sono gli ingredienti che rendono un progetto unico e sostenibile. Nell’incontro successivo, il 21 ottobre, si parlerà di “Progettazione”, ovvero di come si costruisce un progetto di rigenerazione, quali sono gli elementi imprescindibili, quali strumenti si possono utilizzare. Venerdì 18 novembre si affronterà invece il tema della “Comunicazione”: come arrivare alle persone e parlare del proprio progetto, come coinvolgerle, come utilizzare i social media per la sua promozione. Infine venerdì 9 novembre ci si ritroverà per raccontare le progettualità emerse.

“Volume alla Voce! In azione” è rivolto a ragazze e ragazzi under 35, la partecipazione è gratuita. È realizzato nell’ambito del bando “Fermenti in Comune” promosso da Anci con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’ex mercato coperto è in via Baracca 8 a Bagnacavallo.

Per informazioni e iscrizioni:

Facebook e Instagram @mercatocopertobagnacavallo

mercatocopertobagnacavallo@gmail.com

www.comune.bagnacavallo.ra.it