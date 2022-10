La Coop Alleanza 3.0 promuove una colletta alimentare per SOS Donna

Le volontarie dell’associazione SOS Donna, il centro antiviolenza di Faenza, sarà presente al supermercato Coop “I Cappuccini” di Faenza nella giornata di sabato 15 ottobre, dalle 9 alle 19, per una raccolta alimentare in supporto alle donne che subiscono violenza, ospiti nelle case rifugio o accolte dall’associazione. Le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti con un punto informativo per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Chi andrà a fare la spesa riceverà dai volontari nei banchetti informativi una lista con l’elenco degli alimenti e dei beni di prima necessità che possono essere donati, dai prodotti alimentari a quelli per l’igiene personale, senza dimenticare prodotti per l’infanzia, quelli per la pulizia della casa, insomma tutto ciò che è utile nella vita quotidiana. Tutti i prodotti raccolti saranno destinati alle donne e alle e ai bambini ospiti nelle strutture a indirizzo segreto gestite dall’associazione e alle donne in uscita dalla violenza che si rivolgono a SOS Donna.

SOS Donna-Servizio Fenice ha visto, nel 2021, 203 donne accolte e, dal primo gennaio 2022 ad oggi, più di 110.