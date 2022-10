L’incidente nel tardo pomeriggio nel comune di Faenza

Ancora sangue sulle strade. Un 75enne di Russi, C.W. queste le sue iniziali, residente a Russi di Ravenna, verso le 17.30, si trovava in sella ad uno scooter lungo la via Biancano, in località Pieve Cesato, nel comune di Faenza. L’uomo ha svoltato in via Accarisi dove stava transitando un 50enne al volante di una VolkSwagen Golf. Per cause in corso di accertamento da parte del Comando della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il 75enne che è morto nell’impatto. Il corpo dello sfortunato motociclista è stato sbalzato a diverse decine di metri nel canale di scolo che corre lungo la provinciale. Scattato l’allarme sul posto i mezzi del 118. Il personale non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell’anziano di Russi.