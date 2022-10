Sabato 22 ottobre, un incontro per illustrare il lavoro dei volontari pompieri del distaccamento della cittadina collinare

Sabato 22 ottobre alle 15 nella tensostruttura delle Associazioni, in viale Neri a Casola Valsenio è in programma un incontro per reclutare le nuove leve e presentare il corso formativo per poter far parte dei volontari di vigili del fuoco del distaccamento. durante il pomeriggio verranno approfonditi temi e contenuti dell’impegno e del ruolo dei pompieri volontari. Chiunque sia interessato potrà già compilare i moduli di adesione a cui seguiranno le visite mediche per ottenere l’idoneità e successivamente l’iscrizione nell’elenco dei volontari. La piena operatività sarà subordinata alla frequenza e al superamento di un corso teorico-pratico di 120 ore. Possono partecipare i nati tra il 2004 e il 1977, che siano residenti nei comuni della Valle del Senio: Casola Valsenio, Palazzuolo sul Senio e Riolo Terme, compresi nel Distretto montano Tosco-Romagnolo dei Vigili del Fuoco.

Per rispondere a domande sull’attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco saranno presenti: il Comandante provinciale, i funzionari, il capo distaccamento volontario di Casola Valsenio e il Medico incaricato del servizio sanitario del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna. All’incontro parteciperanno i sindaci di Casola Valsenio, Palazzuolo sul Senio e Riolo Terme. A seguire, la ONLUS ODV “Amici Pompieri Casola”, a sostegno del Distaccamento stesso, organizzerà un aperitivo e una cena con musica per raccogliere fondi per la costruzione del ‘castello di manovra’.