E’ stato inaugurato sabato scorso, nell’area verde antistante la basilica di Sant’ Apollinare in Classe, il murale in ricordo della cockerina motociclista Lola, patrocinato dal Comune, su richiesta e a spese della famiglia Pazzi, dopo la condivisione dell’opera da parte del Comitato cittadino e l’approvazione della Soprintendenza.

Alla cerimonia sono intervenute autorità civili e religiose e tante famiglie con i propri cocker dal momento che era in corso l’evento benefico “Cocker On the Beach 2022- Remember Summer” che si è svolto tra Classe e Punta Marina per raccogliere fondi necessari al recupero, cura e adozione di cocker in difficoltà, ma non solo.

Nel nome di Lola sono state realizzate negli anni tante opere benefiche e per questo il murale si intitola “VIVA LOLA”.

L’opera, dalle dimensioni di 9 metri per 3, è stata eseguita dall’artista ravennate Nicola Montalbini con la tecnica della pittura a mano su laterizio, riprendendo anche temi floreali presenti nei mosaici dell’abside della vicina Basilica.

Note sull’opera

Il murale rappresenta Lola immersa in un campo fiorito: la protagonista è raffigurata al centro in posizione coricata sul fianco e con lo sguardo rivolto frontalmente come in attesa di un cenno o di una parola da parte di chi guarda. La vegetazione è un ricamo dalle linee sinuose, priva di spigoli o linee aguzze, così da suggerire un’idea di avvolgente e confortevole morbidezza. Fra gli arbusti e il fogliame rigoglioso sono inserite alcune citazioni pittoriche di flora raffigurata nel catino absidale della vicina Basilica di Sant’Apollinare in Classe, a suggerire il legame intimo della Basilica con Lola e suggerendo un’idea paradisiaca. Le sole parti dipinte sono quelle della figura di Lola e della vegetazione sottostante. Le restanti parti della parete sono lasciate con la pietra a vista poiché un intervento di totale copertura del muro con materia pittorica, ad avviso dell’artista, sarebbe risultato visivamente eccessivo data la conformazione del luogo.

Note sull’autore

Nicola Montalbini nasce a Ravenna nel 1986, studia pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e partecipa a numerose mostre personali e collettive fra cui: Visioni di Città (2011),Quando i dinosauri erano galline (2013), Achiropita (2016), Scatole (2016), Look at You! (2018), Mostra Collettiva di Nicola Montalbini (2021). E’ stato ideatore e conduttore assieme ad Alessandra Carini (Magazzeno Art Gallery) della trasmissione radiofonica The Art Is On The Table. Sempre con Alessandra Carini, Benedetta Pezzi e Marco Miccoli (Bonobolabo), è coordinatore storico artistico di Equidistante-residenze artistiche (Filetto, Ra). Nel 2021 ha realizzato una grande opera pittorica murale per il ristorante Fulér progettato da Officina Meme presso la Rocca Brancaleone di Ravenna. Lo studio di Nicola Montalbini si trova a Ravenna nel quartiere Nullo Baldini.