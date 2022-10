Un percorso di 45 km che parte da Bagnara. Prenotazioni entro giovedì 20 ottobre

Dopo l’ottimo riscontro di partecipazione della prima tappa del 16 ottobre, che ha visto ben 42 partecipanti, domenica 23 ottobre ci sarà la seconda biciclettata del percorso «Rocche e Torri», accompagnati da Ciclo Guide Lugo.

La partenza è dalla Rocca di Bagnara di Romagna, per poi scoprire le torri di Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice, in un percorso di circa 45 km. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza IV Novembre a Bagnara, con prenotazione obbligatoria entro il 20 ottobre.

La pedalata è gratuita con bici propria, ma è possibile anche il noleggio; a metà tragitto è previsto il pranzo che può essere al sacco, oppure prenotando al costo di 10 euro un piatto di cappelletti al ragù (prevista anche alternativa vegetariana).

Non è necessario avere una particolare preparazione fisica per poter partecipare, visto che si proseguirà a passo lento per poter godere dei paesaggi circostanti, e sono previste diverse soste.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare l’Ufficio informazioni turistiche al numero 0545 280898, mail turismo@unione.labassaromagna.it, oppure Ciclo Guide Lugo al 347 0475029.

Il percorso «Rocche e torri» va ad aggiungersi a quelli già esistenti: «Note dalla terra della Bassa Romagna», «La memoria nel paesaggio», «Tracciati di land art in Bassa Romagna», «Tra terra e acqua», «Street art», «Dal museo alle case museo», «Lamone: un fiume di emozioni», ciclovia «Albaco: percorso del benessere»; i percorsi sono disponibili per la consultazione sul sito di promozione turistica bassaromagnamia.it.

L’iniziativa è organizzata dal Servizio Promozione turistica dell’Unione e finanziata da Visit Romagna.