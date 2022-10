Laboratori di ceramica per bambini per aiutare i progetti di terapia ricreativa

Sabato 22 ottobre dalle ore 10 al centro commerciale Globo di Lugo, in via Foro Boario 8/3, si terrà l’iniziativa “Decorare fa bene lunione fa la solidarietà, laboratorio creativo di ceramica per bambini.

Decorare fa bene è un laboratorio creativo dove i bambini, guidati da volontari inseriti allinterno di percorsi formativi permanenti, possono decorare delle forme in ceramica donate da dallazienda Thun e successivamente messe in vendita per raccogliere fondi per la Fondazione Contessa Lene Thun Onlus.

La Fondazione è impegnata nella realizzazione di progetti di terapia ricreativa attraverso la modellazione della ceramica; operando in diversi contesti patologici e di disagio, soprattutto nell’ambito dell’età pediatrica e giovanile all’interno di ospedali, diventa vero e proprio supporto psicologico durante il periodo di malattia (maggiori dettagli sul sito www.fondazionelenethun.org). L’efficacia della terapia ricreativa come sostegno alla terapia medico farmacologica è riconosciuta scientificamente ed è l’anima dei laboratori ceramici della Fondazione.

Il programma prevede l’allestimento di una postazione dove una decoratrice ufficiale Thun aiuterà i bambini a decorare forme di ceramica. A tutti i partecipanti verrà poi consegnato un attestato di partecipazione e con una donazione potranno acquistare i loro lavori e contribuire così ai progetti di “terapia ricreativa”.

Liniziativa è organizzata dal centro commerciale Globo in collaborazione con Dolce Fiocco (rivenditore ufficiale Thun) e con il patrocinio del Comune di Lugo.

