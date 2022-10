Si è spento all’età di 102 anni, il cordoglio del Sindaco Massimo Isola

Nella notte tra martedì e mercoledì, all’età di 102 anni, compiuti l’11 ottobre, è scomparso Federico Zanotti, figura molto nota in città.

Il sindaco Massimo Isola a nome della città esprime il cordoglio per la sua scomparsa.

“Con estremo dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa del dottor Federico Zanotti, titolare per tanti anni della farmacia che ancora porta il nome della sua famiglia. Zanotti era molto legato alla sua esperienza di appartenente al Corpo degli Alpini ed era un grandissimo appassionato di sport, dallo sci all’alpinismo passando per le gare automobilistiche e le competizioni di barche. Proprio lo scorso anno ci eravamo incontrati e a lui avevo portato il saluto della città per il suo 101esimo compleanno. Zanotti, con il quale ci tenevamo in contatto, anche attraverso le persone a lui vicine, si era laureato giovanissimo prima in chimica e poi in farmacia e aveva avuto una vita vissuta appieno. Con la sua scomparsa la città perde un’importante punto di riferimento. Esprimo le mie condoglianze e quelle della città alla sua famiglia”.