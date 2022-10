L’incidente su via Bastia a Santa Maria in Fabriago

Erano le 15,30 quando su via Bastia all’altezza di Santa Maria in Fabriago una Ford Focus che procedeva in direzione Lugo, improvvisamente ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva in direzione Conselice. A seguito dell’urto la Ford è finita nel fosso semi rovesciata. A bordo vi erano due fratelli, il guidatore classe 2001 e il fratello un minore classe 2007. Il conducente dopo essere stato a lungo stabilizzato è stato trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. Per il fratello minore purtroppo non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elicottero. La strada resterà chiusa fino a tardi serata per rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Per i rilievi di legge la Polizia municipale della Bassa Romagna.