Scontro tra un’auto e una mountain bike nella serata di giovedì

Un uomo in sella a una mountain bike è stato investito nella serata di giovedì 20 ottobre, intorno alle 20.30, nella rotonda Belgio, vicino al Ponte Mobile a Ravenna. Il ciclista si sarebbe scontrato, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, con una Fiat Panda che proveniva proprio dal Ponte Mobile.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e il ciclista 73enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Bufalini di Cesena. Presenti anche Polizia Locale e Polizia di Stato che hanno gestito i rilievi di legge e la viabilità.