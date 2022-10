vice campione italiano delle super moto categoria junior

Un piccolo, grande, campione è arrivato in Rocca. Andrea Benvenuti, vice campione italiano delle super moto categoria junior con il FRT2Racing di Finale Emilia, ha 11 anni e vive a Belricetto con mamma Elisa e papà Angelo.Ha incontrato il sindaco Davide Ranalli e il vice sindaco e assessore allo Sport Pasquale Montalti che lo hanno invitato per complimentarsi con lui e conoscere meglio l’esperienza di giovane appassionato della moto.“La sua passione e la sua grinta ci hanno conquistato – ha detto il sindaco Ranalli – . Desideriamo che Andrea sappia che il Comune gli è vicino e segue la sua crescita”.Andrea ha raccontato come la sua sia una passione che gli ha trasferito il padre e ha spiegato come funziona l’esperienza delle gare che gli occupa molto tempo nei fine settimana.Dopo aver corso l’ultima gara del campionato europeo in Francia, e aver raggiunto il quinto posto del campionato europeo alla tappa di Carole. per Andrea ora c’è la frequenza della classe prima della scuola secondaria di primo grado Baracca.Ad Andrea è stato donato il portachiavi del Comune di Lugo e un modellino di aereo fregiato con lo stemma del Comune e il monumento a Baracca.