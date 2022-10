Il Sindaco Bassi: «confronto tra istituzioni fondamentale per consolidare l’impegno e la collaborazione per la sicurezza del territorio»

Giovedì 20 ottobre la giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha incontrato il nuovo capitano della Compagnia dei Carabinieri di Lugo, Cosimo Friolo.

Si è trattato di un momento per rinnovare l’impegno e la collaborazione istituzionale per la sicurezza e l’ordine pubblico nel nostro territorio: il sindaco Daniele Bassi, referente per la Sicurezza dell’Unione della Bassa Romagna, nel dare il benvenuto al capitano Friolo ha illustrato i numerosi punti di forza del territorio dal punto di vista delle infrastrutture, degli investimenti sul corpo di Polizia locale e della collaborazione istituzionale.

«Siamo un territorio che nel tempo è stato sempre capace di distinguersi per una grande volontà collaborativa tra istituzioni, come dimostra il fatto che l’Unione stessa è tra le prime e più consolidate in Italia – ha rimarcato il primo cittadino -. Abbiamo investito ingenti risorse sulla sicurezza, in aggiunta ai 17 varchi già presenti sul territorio ne abbiamo recentemente attivati altri 6, un numero tra i più elevati in Regione, soprattutto se rapportato alla superficie territoriale, e che concorre a incidere positivamente sulla sicurezza dei cittadini e delle imprese, visto che tratta di un efficace strumento deterrente e di controllo».

Il capitano Friolo, nel ringraziare i sindaci per l’accoglienza, ha rimarcato come «Il dialogo e la comunicazione siano la base per una proficua collaborazione», esprimendo la massima disponibilità e apertura nei confronti dei Comuni e di tutte le realtà istituzionali del territorio.