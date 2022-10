La sindaca Paola Pula: «Situazione sotto controllo, le sanzioni un atto dovuto nei confronti dei cittadini rispettosi delle regole e dell’ambiente»

Continua senza sosta la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, grazie all’ausilio della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Dal primo gennaio 2022 sono ben 301 le sanzioni elevate grazie all’aiuto delle fototrappole, attive in tutti e nove i Comuni e collocate in punti strategici sempre diversi.

La sanzione per chi abbandona i rifiuti varia da 52 a 312 euro, a seconda della gravità del gesto.

Queste le sanzioni divise per territorio: Alfonsine 46, Bagnacavallo 29, Bagnara di Romagna 3, Conselice 23, Cotignola 34, Fusignano 4, Lugo 108, Massa Lombarda 51, Sant’Agata sul Santerno 3.

«Sanzionare chi abbandona rifiuti è un atto dovuto nei confronti dei tantissimi cittadini che chiedono maggior decoro, che hanno a cuore l’ambiente e gli spazi pubblici e che rispettano le regole sui conferimenti – ha dichiarato Paola Pula, sindaca referente per l’Ambiente dell’Unione -. Col nuovo sistema di raccolta porta a porta gli abbandoni sono leggermente aumentati, ma la situazione è ampiamente sotto controllo e anche gli illeciti stanno già ritornando ai numeri degli anni precedenti. I problemi principali sono riscontrati nelle strade ad alta percorrenza, ma anche in aree di sosta. Molti abbandoni non sono causati da residenti, ma da automobilisti e autotrasportatori in transito. L’attività sanzionatoria è necessaria, ma non è l’unica: l’educazione civica è un valore che deve far parte di ciascuno di noi, per questo serve una sensibilizzazione sempre più capillare, dove le giovani generazioni giocano un ruolo fondamentale anche nell’educare i più grandi, che spesso sono i più restii a cambiare le proprie abitudini».