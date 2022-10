Dal 7 novembre le nuove domande

Il Comune di Bagnacavallo ha riaperto il bando per l’assegnazione di spazi sosta riservati in abbonamento nel centro storico.

Ai fini dell’assegnazione di spazi risultati non assegnati a seguito del precedente bando e dell’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione degli spazi di sosta riservati in abbonamento si è infatti riaperto il bando per i residenti in alcune vie della città: le strade interessate sono le vie Oberdan, Del Canale e Garzoni.

La precedenza è riservata ai residenti nella via in cui è situato il posto auto per il quale si presenta richiesta, che non abbiano la disponibilità di locali o luoghi idonei alla sosta (garage o posto auto) per il ricovero privato delle auto o il cui nucleo familiare sia composto da più soggetti e possieda più veicoli.

L’abbonamento ha un costo annuale di 210 euro.

La riapertura del bando riguarda inoltre il parcheggio di Santa Chiara al primo piano, dove sono previsti spazi per residenti (120 euro il costo annuale) e spazi riservati a titolari o dipendenti di attività produttive o amministrazioni pubbliche con sede all’interno della circoscrizione del centro storico (240 euro il costo annuale).

La domanda va presentata per via telematica attraverso il sito istituzionale oppure all’Urp del Comune dal 7 al 30 novembre e le assegnazioni decorreranno dal primo gennaio 2023.

Avviso e allegati sono pubblicati in home page nel sito del Comune.

Informazioni presso il Servizio Amministrativo Area Tecnica:

0545 280871 – branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280868 – micelia@comune.bagnacavallo.ra.it