Giovedì 27 ottobre è in programma l’evento ‘Fashion night 2022 backstage della moda’

In occasione dell’evento ‘Fashion night 2022 backstage della moda’, in programma a Faenza giovedì 27 ottobre sono state disposte alcune modifiche alla viabilità: in piazza Martiri della Libertà (piazza delle Erbe), dalle 14.30 alle 24, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli, tranne per i mezzi al servizio dell’evento nei sei box di sosta a pagamento (stalli blu) nei pressi dell’ingresso del Palazzo del Podestà.