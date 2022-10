Il Comune approva il progetto definitivo. sarà sostenuto economicamente da un finanziamento PNRR e da un mutuo

Nuovo intervento sul Ponte delle Grazie di Faenza, fondamentale asse viario che unisce e supporta il traffico tra il centro e il Borgo della città. Nel 2017 il manufatto, strutturato su tre campate, lungo oltre 72 metri e largo quasi 15, dopo alcuni rilievi strumentali che evidenziarono dei problemi strutturali, venne sottoposto a un intervento in somma urgenza che ne limitò il progredire. L’anno successivo, per evitare un carico eccessivo, vennero allargati i marciapiedi laterali creando di fatto due piste ciclopedonali protette. Da ulteriori osservazioni da parte dei tecnici, come si legge nel documento pubblicato sul sito dell’ente pubblico, “entrambe le spalle presentano un quadro fessurativo; in particolare nella spalla ‘lato Faenza’ si osserva una fessura diagonale a partire da un appoggio di estremità mentre nella spalla ‘lato Borgo’ si osserva invece una fessura verticale molto rilevante a partire dal terzo appoggio”. Vista l’improcrastinabilità dei lavori, la Giunta di Palazzo Manfredi ha approvato il progetto definitivo da finanziare parzialmente attraverso il PNRR. L’intervento prevede il consolidamento delle spalle attraverso la creazione di micro-pali che fungeranno da rinforzo alle strutture indebolite. Costo dei lavori 326mila euro, 100mila dei quali verranno sostenuti dal Comune attraverso un mutuo.