Gli agenti del presidio di Conselice sono intervenuti insieme a una volante della Ps

Venerdì 28 ottobre gli agenti del presidio di Conselice del corpo di Polizia locale della Bassa Romagna, unitamente a una volante della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, hanno fermato un veicolo che circolava abusivamente sul territorio conselicese nonostante fosse sottoposto a fermo e il conducente fosse privo della patente di guida perché revocata ormai da diversi anni.

L’operazione era stata pianificata nel dettaglio giorni precedenti, per avere la certezza della sua riuscita.

«Questo tipo di attività, svolte anche in collaborazione con altre forze dell’ordine, sono molto importanti per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei cittadini – ha dichiarato la sindaca di Conselice Paola Pula -. Non dimentichiamo infatti che in caso di incidente, la vittima rischierebbe di non vedersi risarcita dalle assicurazioni. La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine è un elemento chiave per dare efficienza ai controlli, un valore aggiunto nel quale abbiamo sempre creduto. Voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione gli agenti tutti che sono intervenuti».