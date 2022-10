Ancora molte auto superano i 70 Km/h previsti, spostamento dell’attrezzatura direzione Bologna

più di un mese dalla loro entrata in funzione, la polizia locale dell’Unione della Romagna faentina insieme alla Prefettura e agli organi preposti, con lo scopo di individuare possibili migliorie strutturali, hanno tracciato un primo bilancio sul funzionamento dei misuratori di velocità installati lungo viale Assirelli, la circonvallazione di Faenza. Nonostante il progressivo calo di infrazioni rilevate, resta ancora molto elevato il numero di veicoli che superano il limite di velocità.

Per questo motivo, pur ribadendo la piena legittimità e la correttezza della posizione individuata per la strumentazione, sia sotto il profilo del procedimento autorizzativo che in relazione alla messa in opera, in aderenza al Codice della strada e alle direttive in materia, si è deciso di modificare il posizionamento del dispositivo in direzione Bologna e la relativa segnaletica verticale, allo scopo di offrire maggiore percettibilità agli utenti della strada.

Il lavoro verrà eseguito nella mattinata di oggi, venerdì 28 ottobre, e si concluderà entro poche ore.