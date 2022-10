Giallo nelle campagne tra Castel Bolognese e Solarolo

A trovarlo sono stati alcuni cacciatori che domenica mattina, verso le 11, stavano percorrendo alcuni frutteti al lato della via Barignano, parallela della via Emilia nelle primissime campagne del comune di Castel Bolognese in un frutteto a circa 300 metri dalla sua abitazione. L’uomo un italiano tra i 40 e i 50 anni, al momento il riserbo sull’identità da parte degli inquirenti è massimo, era vestito con abiti da caccia e presentava ferite da arma da fuoco. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Il corpo dell’uomo dopo i rilievi da parte del personale specializzato nelle investigazioni scientifiche, arrivato da Ravenna, è stato trasportato all’obitorio di Ravenna dove verrà sottoposto a una serie di accertamenti per stabilire le esatte cause della morte. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio.