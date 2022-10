Importante figura di riferimento dell’Olimpia Teodora di cui è stata la fondatrice

“Abbiamo appreso con moltissimo dispiacere della scomparsa di Alfa Garavini, importante figura di riferimento della pallavolo ravennate che ha saputo creare con caparbietà, grinta e tanta umanità una realtà sportiva che ha coinvolto tante generazioni e che ha portato a successi internazionali l’Olimpia Teodora di cui è stata la fondatrice” esordisce Michele de Pascale in una nota di cordoglio. “Per tutto quanto ha saputo realizzare – continua – è da considerare una pietra miliare per la pallavolo femminile, perché era una donna dai grandi valori che ha trasmesso alle ‘sue ragazze’ degli scudetti, delle coppe Italia e dei Campioni, del mondiale, ma soprattutto perché quei valori sono stati il segno distintivo di tutta la sua vita di impegno nello sport, come elemento di educazione e di crescita delle persone. Con la realtà pallavolistica ravennate, con gli amici e tutti coloro che l’hanno conosciuta e che con lei hanno trascorso momenti indimenticabili e che hanno continuato a frequentarla decideremo il modo migliore per ricordarla” conclude De Pascale.