Clama: “Ci viene segnalato che negli ultimi tempi i pavoni sembrano essere notevolmente diminuiti, un privato ha presentato un esposto contro ignoti sulla vicenda. Si avvii un’indagine”

L’Associazione C.L.A.M.A. riceve giornalmente messaggi di cittadini preoccupati per il destino dei pavoni di Punta Marina: “Un numero esiguo di esemplari – scrive Associazione CLAMA Ravenna odv in una nota – (30-40 come da determina comunale, e non 100 e oltre come lievitato nelle dichiarazioni dei nostri amministratori) sono, come ormai noto, destinati alla cattura da parte di operatori economici quali allevatori ornamentali ed avicoli, e destinati in luoghi di detenzione con gabbie ritenute accettabili a partire da 1,60 m di altezza”.

“Da anni l’Associazione – continua la nota – chiede che venga favorita la convivenza fra gli splendidi animali ed i residenti, adottando accorgimenti quali, ad esempio, una maggiore pulizia stradale, già necessaria lungo il litorale di Punta Marina a prescindere dai pavoni.

Sappiamo bene – sottolinea CLAMA – che ad alcuni esercenti e residenti i pavoni non piacciono: sporcano, dicono, rovinano i coppi, fanno rumore; oltre a ribadire che sono necessarie misure ecologiche, financo una forma di rimborso in caso i danni venissero provati, sottolineiamo che i nostri amministratori preferiscono dare ascolto solamente a chi urla il proprio fastidio per ogni forma di essere vivente non umana, decidendo, di fatto, di non amministrare. Invece di governare la complessità, si sceglie la più semplice e comoda strada della eradicazione/traslocazione/uccisione, a seconda dei casi.

I pavoni di Punta Marina possono e devono essere valorizzati – si legge nella nota – come risorsa turistica, regalando ai turisti il piacere di osservarli in libertà e di saperli salvi dalle gabbie o peggio, e agli operatori turistici introiti che, se si continua su questa strada, rischiano di perdere. Non a tutti farebbe piacere tornare a villeggiare in zone dove gli animali sono perennemente a rischio e le voci, si sa, corrono. Sono certi, gli esercenti e gli operatori turistici, che battersi contro la tutela dei pavoni sia una scelta conveniente?

Per dare maggiore risalto al movimento in difesa dei pavoni di Punta Marina, in tanti ci stanno inviando foto con slogan a loro dedicati: una delicata manifestazione di amore per la vita e di rispetto della natura, che chi ci governa deve sapere ascoltare.

Purtroppo ci viene anche segnalato da diversi cittadini che negli ultimi tempi i pavoni sembrano essere notevolmente diminuiti, tanto che un privato ha presentato un esposto contro ignoti sulla vicenda.

Chiediamo a tale proposito che le autorità preposte avviino un’indagine, visionando le molteplici telecamere poste lungo i luoghi di abituale soggiorno dei pavoni. Se, come molti temono, si tratta di uno o più criminali – organizzati o meno – che hanno in qualsiasi modo attentato alla vita di questi meravigliosi indifesi animali, questi devono essere al più presto identificati e sottoposti ai procedimenti giudiziari del caso mentre, nel frattempo ci auguriamo, anche il karma opererà nel modo più appropriato”.