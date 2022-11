Cambierà nome e sarà luogo per associazioni culturali e sociali ma anche luogo di ritrovo, lavoro ed esposizioni

Palazzo degli Eventi, la galleria

Palazzo degli Eventi. Questo sarà il nuovo nome che assumerà Palazzo delle Esposizioni di Faenza, un luogo tanto usato che ha il pregio di essere in pieno centro. Tanti avevano visto quello spazio come un luogo dove aprire un ennesimo supermercato ma alla fine la linea impressa dalla precedente amministrazione comunale ha prevalso. Così il grande edificio tra corso Mazzini e via Ca’ Pirota, grazie al finanziamento del Pnrr, di 5milioni e 250mila euro, potrà iniziare ad essere un luogo di grande ritrovo a servizio della città. L’amministrazione manfreda ha recentemente pubblicato l’intero progetto realizzato dallo studio di architettura Alessandro Bucci che in città ha firmato tante nuove rigenerazioni private. Negli elaborati si percepisce quanto Palazzo degli Eventi, così si legge nei rendering, cambierà non solo pelle ma verrà trasformato all’interno. Le serrande che oggi chiudono le vetrate su corso Mazzini spariranno così come le vetrate stesse sostituite da strutture a vetro molto più leggere. L’idea è quella di creare una galleria che da via Ca’ Pirota potrà far arrivare in maniera protetta i pedoni fino a corso Mazzini, tenuto conto anche dei tanti studenti che percorrono ogni giorno lo stretto budello tra le auto di passaggio. Con questa nuovo passaggio, la galleria che correrà nel lato più estremo del Palazzo verso via Ca’ Pirota si metterà in connessione la parte di città verso Largo del Portello con quella di corso Mazzini.

Il cortile

Grande rivoluzioni e valorizzazioni nel cortile, anzi i cortili, diventeranno il cuore di quello spazio. Lo spazio più piccolo lato via Ca’ Pirota e quello più grande verso corso Mazzini saranno maggiormente in connessione con l’apertura degli archi del loggiato di divisione. Proprio nel loggiato sorgerà una caffetteria. La parte superiore del loggiato verrà coperto con una struttura e diventerà un passaggio. Per poter usufruire del primo piano, al quale oggi si accede solo dallo scalone interno i progettisti hanno pensato di eliminare le due vecchie scale d’emergenza sostituendole con ben cinque opzioni, montacarichi e ascensori oltre a due grandi scale, quasi dei gradoni; uno dal cortile piccolo e l’altro nel cortile grande.

Le attività e gli spazi

Osservando la legenda delle diverse tavole tecniche sono stati definiti già gli spazi. Palazzo degli Eventi ospiterà un negozio sociale, si parla della Bottega della Loggetta, oggi nel Palazzo Muky, poi associazioni culturali oggi nelle ex Cova Lanzoni, come ad esempio una che si occupa di arte e teatro; non mancheranno spazi per la vita comune, per il co-working e per le esposizioni.

Quando

Fin qui il progetto, sicuramente bello e attraente. Le tempistiche al momento non sono note anche se un lavoro di questa portata sarà diviso sicuramente in stralci. E’ facile ipotizzare che entro la primavera 2023 dovrebbero concludersi l’iter burocratico per pensare di iniziare a preparare i bandi per le imprese. Cosa che potrebbe portare a vedere il cantiere allestito per l’estate o l’autunno del 2023.