L’auto del giovane è finita fuori strada nel fosso, inutili purtroppo i soccorsi

Ancora un morto sulle strade del Ravennate. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 3, alle porte di Lugo, in via Tomba. Secondo le prime informazioni, all’altezza del civico 24, un’auto condotta da un giovane di 25 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, è finita fuori strada terminando la sua corsa nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i militari dei Carabinieri.