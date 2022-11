Ci sarà la chiusura totale di via Garibaldi

A partire da martedì 8 novembre e fino a venerdì 11 novembre, salvo prolungamento o anticipo della chiusura dei lavori, ci saranno modifiche alla viabilità e al traffico in centro storico a Bagnacavallo.

Le modifiche sono dovute ai lavori di ristrutturazione del tetto del Sacrario dei Caduti.

Ci sarà la chiusura totale di via Garibaldi, nel tratto da piazza Garibaldi a via Oberdan, con divieto di accesso in via Oberdan.

È prevista inoltre un’inversione del senso unico di via Taglioni e del tratto di via Garzoni compreso tra via Vittorio Veneto e via Taglioni.

Le modifiche della circolazione stradale sono state programmate in modo da ridurre al minimo i disagi a residenti ed esercenti.

Info:

0545 280888 (Urp)