Interventi di manutenzione stradale per due notti a partire dal 9 novembre: previste modifiche alla circolazione

Per consentire la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, dalle 22 alle 6 delle notti fra il 9 e il 10 e fra il 10 e l’11 novembre sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella rotonda Spagna (in caso di imprevisti potrà rendersi necessario istituire il divieto di transito anche nella notte fra l’11 e il 12 novembre).

I veicoli provenienti dalla strada statale 16 Adriatica per raggiungere il centro città potranno seguire il percorso di rotonda Malta, via G. Fuschini e via S. Cavina e viceversa quelli in direzione opposta.

I veicoli provenienti da viale S. Allende, giunti alla rotonda Spizuoco (Cinemacity), potranno seguire il percorso di viale Cardinale G. Lercaro, via Tivoli, via Monterotondo, via G. Santucci e via Agro Pontino.