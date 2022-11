L’8 novembre 2012 apriva Ravenna Rechic, oggi ribattezzata RECHARME®

Proprio 10 anni fa, l’8 novembre del 2012, apriva a Ravenna Rechic, poi ribattezzata RECHARME®: il primo negozio di usato di lusso.

Allora i Second Hand Luxury Stores erano una esclusiva del NordEuropa e di alcune capitali italiane, Milano in testa. Proprio a Milano, città simbolo della moda, la titolare Paola Succi fece un lungo stage di formazione, per capire i meccanismi della gestione di un “mercatino del capo firmato”, e come selezionare i prodotti da prendere in conto vendita: solo pezzi originali, griffe importanti, ben tenuti. Nel tempo è maturata anche la capacità di “periziare” l’autenticità di un accessorio, e ora il claim di RECHARME® è proprio: usato firmato selezionato e garantito, e la mission quella di rendere la moda più sostenibile.

10 anni fa era una scommessa, oggi è un punto fermo per chi vuole fare una scelta di spesa consapevole, per l’appassionata alla ricerca del pezzo unico, piuttosto che per la smart-clever che sa di fare comunque un affare, per chi cerca il capo bello e d’occasione come per chi punta a quel particolare oggetto di design, complemento d’arredo, o accessorio anche tipicamente maschile, come gli accendini Dunhill d’epoca e le cravatte Hermes da collezione.

Tutto ha una seconda vita: accessori e abiti usati ma firmati, capi delle modelle in sfilata, eleganza che si reinventa in base alle esigenze del cliente, tutti con la voglia di indossare qualcosa di speciale, e con la consapevolezza di fare così, oltre che bene al portafoglio, bene all’ambiente.

Nel circuito virtuoso del riuso, c’è la certezza che quando vorrai cambiare il tuo acquisto, potrai sempre rivenderlo tramite il conto-vendita di RECHARME®: uno stile di vita ecosostenibile, dove vince la qualità delle scelte e si opera per il ri-uso: la moda del riciclo assieme al riciclo della moda.

Fra le molte “chicche” passate nel negozio in questi anni una pochette rosa a bracciale di Chanel in edizione limitata di una cinquantina di anni fa, e dice Paola: “quando chiamai la maison per controllare il codice si sono stupiti che avessi un pezzo che consideravano ormai introvabile”, o ancora il secchiello in edizione limitata a 150pz prodotto per l’anniversario del Palazzo Fendi a Roma, o ….

RECHARME® da 10 anni a Ravenna è usato firmato selezionato e garantito, è nuova vita alle cose belle, è una scelta di stile sostenibile.