Il sindaco Piovaccari: «Occasione per riallacciare i rapporti tra le due comunità»

Giovedì 10 novembre si è conclusa a Cotignola la visita dei gemelli israeliani di Beer Yaakov.

A 35 anni di distanza dalla firma del patto di gemellaggio, che è stato ufficialmente rinnovato, è stata «un’occasione propizia per riallacciare i rapporti tra le due comunità e per confrontarsi sui futuri progetti di scambio, che riteniamo debbano coinvolgere in particolare i cittadini più giovani», come ha sottolineato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari.

La delegazione, guidata dal sindaco Nissim Gozlan, ha potuto visitare il municipio, il Giardino dei giusti, il museo civico «Luigi Varoli», la Scuola arti e mestieri, piazza della Pace, il parco Pertini e l’azienda Conserve Italia di Barbiano