“Un esempio per tutti noi e per le giovani generazioni”

Appresa la notizia della scomparsa di Ida Cavallini, ex partigiana e consigliera comunale, il sindaco Ranalli ha voluto esprimere il suo cordoglio a nome di tutta la città:

“Piango la scomparsa di Ida Cavallini che ho conosciuto personalmente e ricordo per la forza delle sue parole e dei modi. Tutta la sua vita parla della ricerca della libertà e dell’emancipazione, Ida fu anche consigliera comunale, un altro modo per essere con generosità al servizio della comunità. Un esempio per tutti noi e per le giovani generazioni. Addio Ida”.