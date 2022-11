L’incidente nella serata di ieri, venerdì, tra via Malpighi e via Spallanzani

Incidente nella zona artigianale di Faenza, automobilista al Bufalini. L’episodio è avvenuto venerdì all’incrocio tra via Malpighi e via Spallanzani. Un mezzo pesante stava procedendo dalla città verso Imola quando dalla sua sinistra, da via Spallanzani, si è immessa sulla strada una monovolume della Volkswagen. Dopo lo scontro il tir ha trascinato la monovolume per una ventina di metri verso la rotatoria della Sora. Il conducente della Volkswagen pur rimanendo sempre cosciente, è rimasto bloccato nell’abitacolo incastrato con la parte anteriore destra del mezzo pesante. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati mezzi del 118 e dei vigili del fuoco per liberare il conducente del veicolo. Dopo essere riusciti a estrarlo l’uomo è stato condotto all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge il personale della sezione infortunistica della polizia locale dell’Unione faentina.