Indetta una procedura comparativa per esami

È indetta una procedura comparativa per esami per il conferimento di due incarichi professionali di pedagogista avente ad oggetto il sostegno progettuale ed organizzativo alle attività del coordinamento pedagogico territoriale per la qualificazione permanente del sistema integrato 0-6 per il periodo dal 9 gennaio 2023 all’8 gennaio 2024.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le 12 del 28 novembre 2022 e il colloquio è previsto per il giorno 6 dicembre dalle 9.

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulate esclusivamente tramite mail all’indirizzo fbaravelli@comune.ra.it (Franca Romana Baravelli).

I requisiti, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione si possono consultare nell’avviso al seguente link https://tinyurl.com/2b6rxrja