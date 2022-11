Firmato il Protocollo d’Intesa che ne disciplina lo svolgimento

E’ stato firmato in Prefettura il Protocollo d’Intesa che disciplina lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche e podistiche su strada nell’ambito della provincia di Ravenna.

L’Accordo è stato sottoscritto dal Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, con il Presidente della Provincia, i Sindaci di Ravenna, Cervia, Russi, i Presidenti delle Unioni dei Comuni della Romagna Faentina e Bassa Romagna, i vertici delle Forze di Polizia e della Polizia Stradale nonché con i Responsabili Provinciali del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana, di Atletica Leggera e delle Associazioni sportive del territorio.

L’obiettivo è quello di individuare nuove modalità operative e procedurali, allo scopo di semplificare il rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche e podistiche, sia competitive che non.

“E’ nostra intenzione – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – con questo Protocollo agevolare l’iter di concessione delle autorizzazioni, salvaguardando la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori lungo i percorsi interessati dagli eventi sportivi, ottimizzando anche l’impiego “delle scorte tecniche” per regolamentare la viabilità e i1 traffico in occasione del transito dei partecipanti.”

Il Protocollo intende favorire la collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche e gli enti privati coinvolti a vario titolo nell’organizzazione e gestione delle manifestazioni sportive su strada.

“Vogliamo anche – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna – garantire maggiore fluidità del traffico, individuando percorsi alternativi e di accessibilità delle zone interessate dalle manifestazioni, con particolare riferimento agli insediamenti residenziali e terziari”.

Altro obiettivo del Protocollo è quello di migliorare la programmazione degli eventi sportivi, ottimizzando il calendario annuale delle manifestazioni, allo scopo di distribuire al meglio gli eventi durante l’anno ed evitare sovrapposizioni e interferenze in caso di concomitanze.

L’Intesa disciplina le modalità per le richieste e il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di sospensione della circolazione, l’utilizzo della scorta tecnica, dettando anche regole precise per le manifestazioni non competitive su strada.

E’ previsto inoltre un Tavolo di Concertazione coordinato dalla Prefettura ed utili Note Orientative per gli Organizzatori degli eventi sportivi.

“In un anno di successi sportivi, – ha concluso il Prefetto De Rosa – che hanno portato il nostro Paese al centro delle più prestigiose competizioni sportive, abbiamo voluto rivolgere la massima attenzione alle manifestazioni competitive e non, nella consapevolezza che va dato ampio spazio e sicurezza a chi con allenamenti duri, dedizione e sacrificio si impegna per conseguire importanti risultati e a chi, organizzando manifestazioni ed eventi, si prodiga per diffondere i valori dell’impegno, del rispetto delle regole, della collaborazione e del confronto leale, valori imprescindibili in una società civile e coesa.”

Il Protocollo è stato salutato con favore da tutte le Parti Firmatarie in quanto stabilisce linee uniformi su tutto il territorio provinciale, prevedendo anche appositi formulari per le richieste di autorizzazione e di comunicazione delle manifestazioni agli Organi Competenti.