L’evento dedicato all’eccellenza nella musica latina nel mondo si terrà il 17 novembre alla Michelob Ultra Arena

Laura Pausini, la cantante romagnola di fama mondiale, è partita ieri, insieme al padre, per andare a Las Vegas dove presenterà, il 17 novembre alla Michelob Ultra Arena Of Mandalay Bay Resort And Casino, i Latin Grammy Awards 2022, l’evento dedicato all’eccellenza nella musica latina nel mondo.

“Questo viaggio – scrive la Pausini su Facebook – lo faccio dopo tanto tempo insieme a mio babbo, che la voglia di viaggiare e il sacrificio di lasciare a casa tutto ciò che si ama, me li ha insegnati con determinazione e rispetto per il nostro mestiere. Da Roma, facendo scalo a New York fino a Las Vegas, dove per la prima volta presenterò i Latin GRAMMYs.

Las Vegas, here we are!”