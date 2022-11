Nel mirino degli uffici tecnici del Comune manfredo, alcuni tratti a monte e a valle della città

Duecento mila euro per il rifacimento di alcuni marciapiedi di Faenza. Con due delibere di giunta l’amministrazione comunale ha recentemente approvato altrettanti progetti esecutivi per poter affidare i lavori alle ditte per il rifacimento di alcuni camminamenti pedonali che da tempo soffrono di grave degrado. In particolare si interverrà a Faenza nei marciapiedi delle vie Bettisi, Mazzanti, Calamelli e Pani e piazzale Ferniani. A valle della città invece il secondo intervento dovrà riguardare il percorso pedonale e ciclabile di via Granarolo situato nella frazione di Faenza. I lavori, sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, dopo l’approvazione e aver reperito le risorse, dovranno successivamente essere affidati alle ditte, la cifra, 100mila euro per rifacimento, permetterà l’affidamento diretto. L’intervento non sarà un rifacimento ex novo ma riguarderà lavori puntuali nelle situazioni più degradate, questi dovuti al cedimento della soletta di sottofondo e e all’azione delle radici degli alberi.