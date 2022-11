Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, per creare decorazioni natalizie

È tutto pronto per l’avvio dei laboratori di riuso creativo “Natale ECOnselice”, guidati dall’architetto e artista Manolo Benvenuti.

Si comincia mercoledì 16 novembre (con replica martedì 22) dalle ore 20 presso la saletta degli Alpini in via Roma a Conselice; il laboratorio proseguirà il giorno giovedì 17 (e mercoledì 23) a San Patrizio nella sala della consulta in via Mameli (dalle ex scuole) sempre alle ore 20.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, basta portare un paio di forbici e/o un cutter e tante bottiglie di plastica, che anziché finire nel cestino verranno utilizzate per creare le decorazioni.

«Quest’anno il Natale conselicese sarà all’insegna della sostenibilità ambientale – ha dichiarato la Sindaca Paola Pula – Da qui l’idea di coinvolgere la comunità e le famiglie per costruire assieme le decorazioni natalizie, promuovendo la partecipazione e le buone pratiche green». I laboratori di riuso creativo sono realizzati con il contributo del Gruppo Hera e la collaborazione del gruppo Alpini Conselice.