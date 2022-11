Il Milan Club Faenza dona i fondi raccolti nel corso della serata d’inaugurazione con Arrigo Sacchi all’associazione Insieme a Te

Ancora una volta sport e solidarietà sì uniscono. In occasione della festa ufficiale di inaugurazione del Milan Club Faenza Carlo Sangiorgi realizzata nella sede del Rione Rosso di Faenza alla presenza di Arrigo Sacchi, il sodalizio rossonero manfredo ha organizzato una raccolta fondi per sostenere l’associazione Insieme a te rappresentato da Debora Donati.

Il presidente del Milan Club Faenza, Giuseppe Sangiorgi assieme al vice presidente Fedele Pezzuto, ha consegnato la somma di denaro raccolta nella serata, pari a 600 euro, a Debora Donati, presidente della realtà ‘Insieme a te’ nella sede dell’associazione di volontariato in via Giovanni Bosco (ex Salesiani). L’associazione ha in gestione, dal Comune di Ravenna, una porzione di litorale a Punta Marina per far trascorrere alcune giornate alle persone affette da grave disabilità. La spiaggia rappresenta un accesso al mare, libero ma attrezzato, sicuro e gratuito per disabili, anche gravi, come i malati di SLA. Servizi e ausili pensati appositamente per gli ospiti e le loro famiglie, aiutati e supportati dai volontari dell’Associazione “Insieme a te” che è in cammino verso nuovi progetti di solidarietà e assistenza. La somma devoluta servirà a sostenere le attività dell’associazione.