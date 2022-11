appuntamento in centro storico con le attività – alimentari e non alimentari

Domani, domenica 20 novembre, dalle 7.30 e fino alle 17, giornata di mercato straordinario nel centro storico di Lugo. Per recuperare il mercato che non si è potuto svolgere durante la fiera biennale, appuntamento in centro storico con le attività – alimentari e non alimentari – che normalmente sono presenti al mercoledì.