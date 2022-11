Amico di Tiziano Terzani e collaboratore con nomi di spicco come Zucchero, Vasco Rossi, Bocelli, Pavarotti, Bob Dylan e tanti altri

Ravenna piange la scomparsa di Alfredo Lando, fotografo professionista che ha avuto modo di trarre ispirazione dagli ambienti più diversi per la creazione ed elaborazione delle sue opere. Come fotografo nei Vigili del Fuoco, corpo di cui ha fatto parte durante la sua vita professionale, ha avuto la possibilità di scattare foto uniche pubblicate su riviste di pregio in tutto il mondo. Servizi su tuffi acrobatici, foto sub e intense fotografie incentrate sul mondo degli artisti di strada, come il mimo francese Jean Menengue (Menigold) e Urana Marchesini, insegnante di acrobatica e movimento corporeo artista di strada.

Ha collaborato con nomi notissimi del panorama musicale: fotografo ufficiale di Zucchero Fornaciari per 16 anni e poi al seguito di concerti con i più grandi nomi della musica italiana e straniera, quali Vasco Rossi, Tina Turner, Bob Dylan, Eric Clapton, Joe Cocker, Brian May, Tina Arena, Michael Bolton, Elton John, Fiorello, PFM, Tommaso Carlini, Lou Reed, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Bruce Springsteen, Irene Fornaciari, Paul Young, Dolores O’Riordan, Ronan Keating, Cheb Mami, Jovanotti e Giovanni Allevi.

Nel 2002 ha avuto l’onore di conoscere personalmente e fotografare il grande giornalista e scrittore Tiziano Terzani, per il quale ha anche realizzato il libro fotografico “Le parole Altre” edito da Repubblica e L’Espresso.

Ha partecipato al video della canzone ’Per colpa di chi’ di Zucchero in cui interpretò lo zio Rufus, il matto del villaggio col quale esordisce il video, e al videoclip de ’Il pescatore’ di Fabrizio De André.

Fu grande amico di Tiziano Terzani sulla cui figura incentrò una mostra a Ravenna con 40 pannelli fotografici nello spazio espositivo dell’ufficio decentrato di via Berlinguer 11.