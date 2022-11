Il parco riaprirà nella primavera 2023

Si è chiusa la lunga stagione del Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo, iniziata a fine marzo e proseguita per tutta l’estate e buona parte dell’autunno.

Il parco urbano di via Berti è uno spazio molto vissuto dalla cittadinanza grazie alle iniziative che lo animano durante la bella stagione e alla vicinanza con l’omonimo centro culturale che ospita museo, biblioteca e archivio storico.

Durante la stagione 2022 ha ospitato tra gli altri corsi di yoga e di ginnastica, la rassegna estiva “Bagnacavallo al cinema”, gli eventi del festival per bambini “Verde brillante”. Sempre quest’anno, il parco è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha portato alla sostituzione dei vecchi cancelli in legno, ormai ammalorati, con nuovi cancelli in lamiera di acciaio verniciato, colore rame brunito.

L’apertura è resa possibile grazie a un gruppo di volontarie che curano anche la piccola manutenzione del verde e delle strutture del parco, nell’ambito di un patto di collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.

Dopo la pausa invernale, il Parco delle Cappuccine riaprirà nella primavera 2023.

Il Parco delle Cappuccine è in via Berti 6.

Per informazioni:

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it