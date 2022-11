Il fenomeno di ingressione marina sta interessando diverse zone del Ravennate, in particolare i lidi, ma anche la zona Darsena

Via delle Valli a Marina Romea chiusa per danni causati dal maltempo, così come il tratto di via Trieste compreso tra il Tribeca e il Pala De André per via del canale Lama.

Il fenomeno di ingressione marina da questa mattina sta interessando diverse zone del Ravennate, in particolare le località di Casalborsetti, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano e Lido di Savio, ma anche la zona Darsena (allagata la stecca nord del canale nel tratto antistante l’ex consorzio agrario).