A causa del maltempo che ha rallentato i lavori di ripristino

A causa del maltempo che ha rallentato i lavori di ripristino del ponte sul Fosso Fagiolo e protratto di una settimana la loro conclusione, slitta al pomeriggio di venerdì 30 novembre la riapertura al transito del breve tratto di via Baiona tra il civico 59 e via Fosso Fagiolo in prossimità del polo chimico.

Si ricorda che i veicoli potranno continuare a percorrere il seguente percorso alternativo: direzione da rotonda Belgio (Ponte mobile) a rotonda dei Portuali (cimitero): rotonda Belgio, via della Chimica, rotonda Montecarlo, via Romea Nord, via Di Vittorio, via Bassette, rotonda dei Doganieri, via Baiona, rotonda dei Portuali e viceversa.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee 2 – 8 -90 – 147 – 149 – 154 – 155 – 156 – 195 di Start Romagna effettueranno alcune deviazioni. Tutte le modifiche e le fermate soppresse sono elencate sul sito web di Start Romagna nella sezione Info Bus (https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-chiusura-via-baiona-dal-7-novembre/).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi di Start Romagna: Info Start 199.11.55.77, WhatsApp 331.65.66.555 e Telegram (Startromagna Ravenna).