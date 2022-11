Deviate anche alcune linee autobus a causa della chiusura di diverse strade

Il forte maltempo che si è abbattuto dalle prime ore del mattino su Ravenna ha avuto pesanti ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico. Dalle 7:20 il servizio traghetto è stato precauzionalmente sospeso, prima che il versante di Marina di Ravenna venisse allagato, ed è stato predisposto il bus sostitutivo. Il servizio, anche alla luce dell’allerta della protezione civile che segnala il perdurare di vento per tutta la giornata di oggi e di criticità costiera anche per la giornata di domani, resterà sospeso e sarà riattivato quando le condizioni lo consentiranno.

A Marina di Ravenna è stato inoltre necessario deviare l’ultima parte della linea 70, con capolinea posto alla prima fermata di Via Vecchi.

A causa del meteo avverso e dello stato del mare, il transito della linea 80 è stato inizialmente limitato a Punta Marina, non potendo raggiungere Lido Adriano, mentre ora a non essere transitabile è la prima parte di Viale Petrarca fino all’intersezione con Viale Virgilio.

La linea 90, sul lungomare di Casalborsetti, a causa dell’allagamento di Via Ciceruacchio, si arresta al bar San Marino.

Per la chiusura del ponte sul fiume Lama di Via Trieste, le linee 8, 30 e 80 vengono infine deviate, in ingresso e in uscita, su via Via Molinetto, Via Tommaso Gulli e Via Lanciani.

Per tutte le modifiche si invita a consultare il sito www.startromagna.it.

Si informa, inoltre, che per la chiusura del Ponte Teodorico a causa di una falda, la circolazione nella giornata di domani sarà a senso unico alternato. Pertanto, le linee che vi transitano, potrebbero subire dei ritardi.