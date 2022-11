Diversi appuntamenti per il 25 novembre che culmineranno con la camminata in rosso

Venerdì 25 novembre Sant’Agata sul Santerno celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Alle 9 ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione artistica «Un filo rosso che ci unisce», con le opere dei ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado «Giovanni Pascoli» nei locali comunali di piazza Ercole I Duca D’Este.

Alle 19 aperitivo alla Ca’ di cuntadèn con la partecipazione dell’associazione Demetra di Lugo; il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione.

Alle 20 sarà inaugurata una panchina in rosso in Piazza Umberto I. A seguire, la camminata in rosso con la partecipazione di Spi-Cgil fino al Parco dei frassini per ricordare le vittime del femminicidio, in simultanea con tutti i Comuni della Bassa Romagna.Le iniziative sono aperte a tutti.