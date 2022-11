Prenotazioni su eventbrite

Sono molte le iniziative programmate a Bagnacavallo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tra queste, venerdì 25 novembre alle 20 da piazza della Libertà partirà, in contemporanea con tutti i comuni della Bassa Romagna, la Camminata in rosso per le vie del centro storico contro la violenza sulle donne.

All’arrivo della camminata, alle 21.30, ci si sposterà al Teatro Goldoni per “Tamburo rosso”, spettacolo del Valentina Ferraiuolo Trio.

“Tamburo Rosso” è uno spettacolo, e un album, nati sotto il segno dello slogan «la pelle del tamburo è l’unica che puoi percuotere». Il tamburo, che nella tradizione è strumento “femminile”, diventa il mezzo con cui parlare di donne e cantare di donne. Partendo da un lavoro di ricerca e ripercorrendo repertori e ritmi della tradizione italiana, “Tamburo Rosso” accende un faro sul ruolo sociale della donna e sulla violenza di genere. Accanto a Valentina Ferraiuolo (voce, tamburi, tamburelli) ci saranno Domenico De Luca (chitarre) e Marco Pescosolido (violoncello).

Valentina Ferraiuolo, una delle percussioniste più affermate del panorama musicale nazionale, vanta prestigiose collaborazioni, tra cui quelle con Carmen Consoli, l’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna, Francesco De Gregori, Luca Barbarossa.

Prenotazioni su eventbrite. In base alla disponibilità dei posti, si potrà accedere allo spettacolo anche la sera stessa. Ingresso a offerta libera, che verrà devoluta a Demetra donne in Aiuto, centro antiviolenza che opera in Bassa Romagna.

L’iniziativa è in collaborazione con Anpi Bagnacavallo, Aido Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Arci Ravenna, Auser Ravenna Circolo di Bagnacavallo, Avis Bagnacavallo, Cgil Ravenna, Spi Cgil Bagnacavallo, Villanordic Villanova di Bagnacavallo, Demetra Donne in aiuto, Doremi Bagnacavallo.

Il calendario completo degli eventi è curato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune assieme alle associazioni del territorio nell’ambito del coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Informazioni:

0545 280891 – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – www.comune.bagnacavallo.ra.it