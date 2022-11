Intervento per migliorare la viabilità in ambito portuale

La Classicana è al centro di un progetto di manutenzione straordinaria del valore di un milione di euro approvato dalla giunta. L’intervento si inserisce nel generale programma di sviluppo e valorizzazione della viabilità in ambito portuale.

“Si tratta di un impegno – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che rientra tra quelli annualmente previsti, in collaborazione con l’Autorità portuale, per migliorare l’accessibilità dell’area del nostro porto, che ci sta particolarmente a cuore per le sempre più ampie prospettive di rilancio e affermazione di un ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale”.

La porzione di via Classicana interessata coincide con il tratto compreso tra via Piomboni e l’inizio della rampa in prossimità del ponte su via Darsena San Vitale. In questo tratto la Classicana costituisce l’unica arteria di accesso all’area industriale – portuale posta a sud del Candiano.

Il tratto è lungo circa due chilometri: la prima parte è a doppia corsia per senso di marcia mentre a partire dall’incrocio con via Piomboni la strada si restringe a una corsia.

L’intervento, complesso e articolato, prevede la successione di più fasi lavorative tra cui fresature dei conglomerati bituminosi, scavi di fondazione, movimentazioni, stese e compattazioni del materiale a più profondità e livelli.

La somma di un milione di euro è finanziata per il 50% della spesa complessiva dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale in base al sottoscritto Accordo di compartecipazione e quindi è a carico di ognuno dei due enti la spesa di 500 mila euro.

Per quanto riguarda la viabilità in ambito portuale, negli ultimi 10 anni sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato anche gli strati di fondazione del pacchetto stradale. Nel 2018 è stata ristrutturata per intero dal Comune via del Bragozzo, mentre, in compartecipazione con Autorità portuale, sono stati eseguiti lavori lungo via Darsena San Vitale e innesti adiacenti; nel 2020 lavori di rifacimento del pacchetto stradale in via della Battana e nelle fasce laterali; nei primi mesi del 2021 sono state ristrutturate via Paleocapa e via Orioli.