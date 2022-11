L’amministrazione comunale ha invitato i ragazzi e le ragazze nati nel 2004 alla seduta del Consiglio Comunale, per conoscere da vicino le Istituzioni alle quali saranno fattivamente chiamati a partecipare

Il traguardo dei tanto attesi 18 anni ha un posto particolare nella memoria di tutti quanti, ma i ragazzi e le ragazze di Russi del 2004 lo ricorderanno anche per il segno che l’Amministrazione comunale di Russi ha voluto lasciare loro invitandoli alla seduta del Consiglio Comunale. Il primo gruppo è stato invitato a settembre, mentre il secondo ha presenziato alla seduta del 24 novembre 2022.

Una circostanza importante per conoscere da vicino le Istituzioni che i neo 18enni saranno chiamati a scegliere e alle quali saranno fattivamente chiamati a partecipare.

Sono stati momenti davvero emozionanti non solo per loro, ma anche per la Giunta e per i Consiglieri comunali che, insieme alla Sindaca Valentina Palli, hanno accolto con un gioioso abbraccio questi nuovi adulti che, con la loro indescrivibile sensazione di libertà tanto attesa, hanno salutato l’Amministrazione della loro Città, consapevoli del nuovo senso del dovere che da quest’anno farà di loro persone davvero complete.