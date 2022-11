Avviso di indagine di mercato deserta

Nessuna risposta all’avviso di indagine di mercato finalizzata alla richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione del Pala de Andrè, pubblicato la scorsa estate. Come evidenziato in un documento pubblicato lo scorso 23 novembre, il bando per la concessione del palazzetto ravennate a partire dal prossimo 1 gennaio è quindi andato deserto.

La concessione prevedeva la gestione per 18 mesi, ma l’avviso aveva criteri molto rigidi, ad esempio era riservato a chi aveva già gestito negli ultimi 5 anni un impianto dello stesso tipo.

Ora sono da capire quali saranno i prossimi passi dell’Amministrazione comunale, visto che la precedente concessione, come già evidenziato, è in scadenza al 31 dicembre.