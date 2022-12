Si comincerà alle 15 con “Oggi parliamo di olio”, incontro suddiviso in due momenti

Domenica 4 dicembre la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo ospiterà l’iniziativa “Spirito e materia d’autunno” organizzata dallaPro Loco con il patrocinio del Comune.

Si comincerà alle 15 con “Oggi parliamo di olio”, incontro suddiviso in due momenti.

Il primo vedrà la presentazione del progetto“L’olio del vicinato di Balneocaballum”, in collaborazione con Cosmohelp. “L’olio del vicinato”, nato da un’idea di Alberto Lega e Giuseppe Golfari, è il frutto della raccolta, da parte dei volontari della Pro Loco di Bagnacavallo, delle olive presenti in numerosi orti e giardini privati della città e dei paesi limitrofi. In questa annata sono stati raccolti 18 quintali di olive da circa 50 diversi ulivi. Il ricavato della vendita dell’olio extra vergine che ne è stato ricavato e messo in bottiglia sarà devoluto in beneficenza a Cosmohelp, associazione umanitaria di Faenza.

A seguire la ricercatrice Cnri-Bjmet Annalisa Rotondi parlerà della “meravigliosa biodiversità dell’olio”, mettendo in risalto le caratteristiche di questo prezioso alimento.

Successivamente, Pro Loco e Auser premieranno gli studentiche si sono distinti nell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.

Interverranno la sindaca Eleonora Proni e la vicesindaca Ada Sangiorgi.

L’iniziativa rientra nel calendario “Bagnacavallo d’inverno”.

Ingresso libero.

La Sala di Palazzo Vecchio si trova in piazza della Libertà 5.

Informazioni:

proloco.bagnacavallo@gmail.com